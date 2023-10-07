Хэмилтон и остальные гонщики избежали штрафов после квалификации Гран-при Катара

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, представители «Альфа Таури» Юки Цунода и Лиам Лоусон, а также гонщик «Макларена» Оскар Пиастри не получили наказаний от стюардов Гран-при Катара Формулы-1, несмотря на то, что нарушили указания гоночной дирекции. В пятничной квалификации эти пилоты не уложились в максимально допустимое время круга, причём Хэмилтон и Цунода допустили подобный проступок дважды.

Судьи разобрали каждый из шести инцидентов и пришли к выводу, что в каждом из них пилоты не ехали неоправданно медленно. Подавляющую часть круга каждый из гонщиков вписывался в необходимую временную дельту, а итоговое нарушение было вызвано только пропуском вперёд пилотов, находившихся на быстрых кругах.

В решении стюардов уточняется, что практически все ситуации были для них очевидны даже без вызова пилотов. Судьям потребовался только комментарий со стороны Льюиса Хэмилтона.