Магнуссен признался, что не успел выучить трассу в Катаре до квалификации

Пилот команды «Хаас» Кевин Магнуссен рассказал, что испытал трудности с тем, чтобы выучить трассу Гран-при Катара перед квалификацией, где он показал 19-й результат.

«Для меня это новая трасса, и оказалось, что её немного сложнее выучить, чем я надеялся. На самом деле это довольно сложная трасса для пилотирования, и, поскольку я не был на ней раньше, мне потребовалось некоторое время, чтобы освоиться на ней. Но у меня есть ещё много кругов. Впереди ещё длинные выходные, но мы, конечно, разочарованы 19-м местом, но постараемся добиться большего в следующей сессии», — сказал Магнуссен в интервью после квалификации Гран-при Катара.

Напомним, Гран-при Катара проходит с 6 по 8 октября. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может досрочно завоевать свой третий титул чемпиона мира, если наберёт по итогам текущего уикенда хотя бы три очка.