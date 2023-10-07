Хорнер: ФИА и Liberty Media должны представить командам Ф-1 план по включению «Андретти»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил мнение, что Международная автомобильная федерация (ФИА) и Liberty Media должны представить командам Формулы-1 финансовый план добавления «Андретти» на стартовую решётку.

«Я рассматриваю это как проблему между ФИА и Liberty Media. ФИА — регулирующий орган, Liberty — промоутер, и поэтому они контролируют финансирование спорта. Когда придёт ещё одна команда, как она будет финансироваться? Я думаю, этим ребятам нужно собраться вместе и прийти к нам с предложением того, чего они хотят.

Я думаю, что приход «Дженерал Моторс» в Формулу-1 — это чрезвычайно позитивный момент. Мы видим, что «Форд» возвращается в 2026 году, и противостояние «Форда» против «Дженерал Моторс» было бы фантастическим. Я думаю, что им нужно создать свой собственный двигатель, и я думаю, что, если вы посмотрите на то, как «Ауди» пришла в спорт, они приобрели существующую команду и существующую франшизу, должно ли у других быть по-другому?

Я думаю, что именно здесь Liberty и ФИА должны объединиться и прийти к нам с коллективной позицией. Потому что не может быть одного правила для одной команды, а другого для другой.

Очевидно, что деньги заставляют планету вращаться. Это то, к чему каждая команда будет остро относиться, а также к снижению стоимости франшизы. Внезапно команд становится не 10, а 11. Поэтому, конечно, заинтересованные стороны, акционеры каждой отдельной команды будут обеспокоены этим», — приводит слова Хорнера Motorsport со ссылкой на Sky Sports.