«Я не знал, но это забавно, не правда ли?» Пиастри сообщили о штрафе во время интервью

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри узнал о штрафе за нарушение границ трассы и перемещении с третьей на шестую позицию в квалификации Гран-при Катара прямо во время интервью сразу после сессии.

«Меня оштрафовали? Я не знал, но это забавно, не правда ли? Не знать, кто в тройке лучших.

Я буду стартовать шестым? Замечательно», — сказал Пиастри в интервью.

Пиастри показал третий результат в третьем сегменте, но финальный быстрый круг австралийца сняли за несоблюдение границ трассы. Отметим также, что партнёр Пиастри по «Макларену» британец Ландо Норрис показал второе время в квалификации, но также был оштрафован за нарушение границ трассы.

Напомним, Гран-при Катара проходит с 6 по 8 октября.