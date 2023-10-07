Леклер рассказал о проблеме, которая помешала «Феррари» в квалификации Гран-при Катара

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о своём выступлении в квалификации Гран-при Катара, где он показал седьмое время, но после штрафов пилотов «Макларена» переместился на пятую строчку.

«У нас возникла проблема на скоростном повороте на первом круге, из-за которой мне пришлось переключить передачу на пониженную, что было не очень хорошо. Мы потеряли там довольно много времени, и потом мы тоже испытывали проблемы.

По сути, на первом круге мы были очень сильны, но на втором круге, когда нам приходилось проезжать круг прямо из боксов, у нас были безумные проблемы с задними колёсами. Это объясняет, почему нам было нелегко. Затем в третьем сегменте в первом заезде мне пришлось прервать круг, а затем во втором заезде у меня не было другого выбора, кроме как проехать всего один круг, что мы и сделали.

Нам просто нужно работать больше, чтобы пытаться сразу находить темп», — приводит слова Леклера Racingnews365.