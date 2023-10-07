Появились фотографии изменений на трассе в Катаре из-за проблем с шинами

Известный испанский журналист Формулы-1 Альберт Фабрега опубликовал фотографии, которые демонстрируют изменения границ трассы «Международный автодром Лусаил» в Катаре. Напомним, ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) выступила с заявлением, согласно которому из-за проблем с шинами, вызванных высокими поребриками на трассе, границы трассы в некоторых поворотах будут изменены.

Фабрега поделился фотографиями на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Альберта Фабреги

Фото: Из личного архива Альберта Фабреги

Также ФИА объявила, что после внесения изменений в границы трассы будет введена дополнительная свободная тренировка, в ходе которой гонщики смогут адаптироваться к новым условиям.

Напомним, Гран-при Катара Формулы-1 проходит с 6 по 8 октября на «Международном автодроме Лусаил».