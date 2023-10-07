Расписание Гран-при Катара изменили из-за проблем с шинами

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявление о внесении изменений в организацию уикенда Гран-при Катара.

«После стандартного анализа шин, использованных вчера во время первой тренировки, в ходе которого «Пирелли» рассмотрела шины, проехавшие примерно 20 кругов, с целью проверки различных параметров безопасности, на многих были обнаружены проблемы. Значительное количество дополнительных кругов на этих шинах может привести к повреждению шин по окружности с последующей потерей воздуха, а анализ шин с меньшим количеством кругов показал значительно меньшую степень проблемы.

Эта проблема, вероятно, была вызвана высокими бордюрами, широко используемыми на этой трассе, что усугублялось склонностью ездить по этим бордюрам.

В связи с этой проблемой в целях безопасности будут приняты следующие меры.

1) Границы трассы на 12–13-м поворотах будут пересмотрены.

2) После пересмотра границ трассы будет проведена дополнительная 10-минутная практика, которое начнется в 16:00 по местному времени, чтобы позволить водителям приспособиться к изменениям. Таким образом, квалификация спринта начнётся на 20 минут позже запланированного (16:20 по местному времени).

3) После спринта (19 кругов) будет проведён глубокий анализ шин, чтобы решить, нужно ли предпринимать дальнейшие действия перед гонкой.

4) В случае, если проблема всё ещё сохранится, мы издадим следующую директиву для воскресного Гран-при по соображениям безопасности:

— новые шины не должны будут использоваться более 20 кругов. Это число увеличится до 22 для любых использованных ранее шин, чтобы учесть круги в квалификации;

— все гонщики будут обязаны выполнить как минимум три пит-стопа для замены шин во время гонки», — говорится в заявлении ФИА.