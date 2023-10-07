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Пиастри выиграл спринт-квалификацию Гран-при Катара, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 3-й

Пиастри выиграл спринт-квалификацию Гран-при Катара, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 3-й
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На автодроме «Лусаил» завершилась спринт-квалификация Гран-при Катара Формулы-1, победителем которой стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, второе место занял его напарник Ландо Норрис, а тройку сильнейших замкнул действующий лидер чемпионата, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Семикратный чемпион мира, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выбыл во втором сегменте квалификации.

Формула-1. Гран-при Австрии. Спринт-квалификация:

Результаты третьего сегмента:
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1:24,454.
2. Ландо Норрис («Макларен») – 1:24,536.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:24,646.
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:24,841.
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 1:24,959.
6. Шарль Леклер («Феррари») – 1:25,155.
7. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:25,247.
8. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:25,320.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – нет времени.
10. Эстебан Окон («Альпин») – нет времени.

После второго сегмента вылетели:
11. Пьер Гасли («Альпин») – 1:25,686.
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:25,962.
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:26,236.
14. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 1:26,584.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:54,546.

После первого сегмента вылетели:
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:26,849.
17. Алекс Албон («Уильямс») – 1:26,862.
18. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:26,962.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:27,438.
20. Логан Сарджент («Уильямс») – 2:05,741.

История Гран-при Катара Формулы-1

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