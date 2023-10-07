Норрис заявил, что из-за собственных ошибок два дня подряд упустил поул-позишен

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис раскритиковал собственные выступления в основной и спринтерских квалификациях Гран-при Катара. Накануне из-за нарушения границ трассы Норрис занял десятое место вместо второго, а сегодня стал вторым из-за ошибки в последнем повороте.

«Я рад за команду и за Оскара, но я вновь плохо выполнил свою работу. Я недоволен. Я не слишком хорошо выполняю свою работу. Я должен был оказаться на поул-позишен вчера, должен был оказаться на поул-позишен сегодня, но не оказался.

Просто ошибки. Просто я не собираю круг тогда, когда необходимо это сделать. Я легко мог показать скорость, достаточную для поула, но не собираю всё воедино для первого места. Это разочаровывает. Машина достаточно быстра, а команда потрясающе выполняет свою работу. А я просто не даю результат, который необходим. Конечно, в такой ситуации я не могу быть доволен собой», — приводит слова Норриса Sky Sports.