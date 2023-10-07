Макс Ферстаппен: это был не лучший круг в моей жизни

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третий результат в спринтерской квалификации Гран-при Катара Формулы-1. Ферстаппен оказался медленнее обоих пилотов «Макларена» — Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

«Было непросто, в том числе из-за ветра: машину водило чуть больше, чем вчера. Ну и в целом это был не лучший круг в моей жизни. Но всё нормально, третье место. В спринте будет немало кругов, так что будет интересно. Обгонять будет непросто, однако всё так же зависит от того, сможешь ли ты сохранить свежими свои шины. Износ высокий, так что посмотрим, будет ли наш гоночный темп лучше», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.