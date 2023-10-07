Хэмилтон высказался после неудачи в спринт-квалификации Гран-при Катара

Британский пилот «Мерседеса», семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон прокомментировал своё неудачное выступление в квалификации спринтерской гонки Гран-при Катара, в которой ему не удалось выйти в финальный сегмент.

«Ситуация на трассе очень сильно отличается от того, что было вчера. Вчера я чувствовал себя вполне хорошо. Не знаю, из-за ветра или из-за более высокой температуры, но баланс был полностью нарушен. Говоря о границах трассы, у меня в основном были проблемы в 13-м повороте, учитывая внесённые изменения.

Мы все находимся в одной лодке. Просто у меня больше проблем с балансом и недостаточной поворачиваемостью. Не могу точно сказать почему. Машина была такой, как есть», — приводит слова Хэмилтона после спринт-квалификации Sky Sports.

Напарнику Льюиса Хэмилтона Джорджу Расселлу удалось пробиться в решающий сегмент спринт-квалификации, в котором он занял четвёртое место.

История Гран-при Катара Формулы-1