Росберг: любой пилот, кроме Стролла, покинул бы команду после такого поведения

Экс-пилот Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг прокомментировал ситуацию, сложившуюся с канадским пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом, который после неудачных выступлений в квалификации Гран-при Катара откинул руль и толкнул физиотерапевта команды. Немецкий пилот заявил, что излишнее давление на канадца может оказываться из-за того, что владельцем команды является его отец Лоуренс Стролл.

«Такое поведение было неуместным, его руль стоит дороже $ 25 тысяч. Он поцарапал верхнюю часть болида, бросив руль, толкнул своего тренера и всё такое. Его выступления не касаются ни механиков, ни тренера, ни кого-либо ещё. Это действительно было плохое поведение.

В каком-то смысле я могу его понять, потому что когда ты далеко – это настоящая борьба, в которой тебе приходится страдать. Не получается понять, что происходит, социальные сети говорят в негативном ключе и ругают вас. Плюс он сын руководителя команды, поэтому внутри команды напряжение будет нарастать.

Если бы это был другой гонщик, он покинул бы команду в следующем году, учитывая, как обстоят дела на данный момент. Их ожидания были связаны с подиумами и победами. В то же время приходится сказать, что Лэнс теоретически заслуживает своего места, потому что теоретически он достаточно быстр. Он был на высоких позициях в начале сезона и боролся с Фернандо [Алонсо], который является одним из величайших пилотов в истории», — сказал Росберг Sky Sports.