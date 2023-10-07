В «Пирелли» заявили, что дефект резины можно разглядеть лишь под микроскопом

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола рассказал о проблемах, возникших с комплектами резины на Гран-при Катара. В своём комментарии он объяснил, с чем связана проблема расслоения шины между её боковой частью и поверхностью, соприкасающейся с асфальтом.

«Если я разрешу шину и покажу вам участок, вы не увидите никаких повреждений. Он настолько мал, что, очевидно, мы можем найти повреждение лишь с помощью микроскопа. Это не критическая проблема. Это начальная фаза, индикация, что проблема существует. Вот почему я сообщил ФИА о наших наблюдениях.

Я дам менее техническое, но более понятное объяснение: это похоже, если бы взяли молоток с пирамидкой наверху и били бы по его боковой стенке со скоростью 100 раз в секунду в течение длительного периода.

Соединение – самая слабая часть. В данном случае у нас нет проблем с конструкцией шины. Факт заключается в том, что происходят постоянные удары по боковой части, которые влияют на сопротивление резины в месте соединения», — приводит слова Изолы Motorsport.

Напомним, в связи с проблемой были пересмотрены границы в 12-13-м поворотах. Сохраняется вероятность, что в воскресной гонке будут приняты правила, согласно которым пилоты смогут преодолевать на одной резине не более 20 кругов.