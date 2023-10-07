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Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание третьего чемпионского титула

Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание третьего чемпионского титула
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, завоевавший титул чемпиона мира 2023 года по результатам спринтерской гонки Гран-при Катара, поделился эмоциями от своего достижения.

«Это фантастическое чувство. Это был невероятный год. Было множество великолепных гонок, и я очень горд работой команды. Быть трёхкратным чемпионом мира – это просто невероятно. Мы продолжим бороться, делая всё, что в наших силах.

Сегодня была довольно захватывающая гонка, немного обидно за большое количество машин безопасности, но в целом было весело. В данный момент я просто невероятно счастлив», — сказал Ферстаппен после спринта Гран-при Катара.

Отметим, третий титул Ферстаппена был гарантирован ещё по ходу спринта в связи с аварией его напарника Серхио Переса.

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