Хорнер: Ферстаппен присоединился к числу великих, он выводит Формулу-1 на новый уровень

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер восторженно высказался о третьем чемпионском титуле голландского пилота Макса Ферстаппена, который он завоевал в спринте Гран-при Катара.

«Он доминировал с отрывом, так что неудивительно, что Макс присоединился к великим именам: [Джек] Брэбем, [Айртон] Сенна, [Нельсон] Пике, [Ники] Лауда, сэр Джеки Стюарт. Макс сейчас в их числе. То, как он вёл машину в этом году, было феноменальным. Думаю, что вся команда воодушевлена тем, как мы хорошо работали вместе.

Он самый успешный гонщик, которого я когда-либо встречал. Впечатляет та решимость, страсть, сильное сердце, целеустремлённость и обилие навыков, которыми он обладает. Он среди самых лучших, один из величайших, кого видел наш вид спорта.

В этом сезоне мы превзошли все ожидания. Мы много выиграли с Себастьяном [Феттелем], но Макс выводит Формулу-1 на новый уровень. Ему всего 26. Думаю, он ещё усилится, так как он по-прежнему будет развиваться и расти как гонщик», — приводит слова Хорнера Crash.net.

Макс Ферстаппен стал четвёртым пилотом, кому удалось завоевать три титула в XXI веке. Помимо него, такого результата достигли Михаэль Шумахер, Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон.