«Мерседес» обратился к Ферстаппену после завоевания Максом третьего чемпионского титула

Сегодня, 7 октября, в рамках Гран-при Катара прошла спринтерская гонка, в которой пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял второе место и обеспечил себе третий подряд титул чемпиона мира Формулы-1. Голландский пилот уже успел получить множество поздравлений от представителей свой команды, в том числе от Хельмута Марко и Кристиана Хорнера, однако его победу также отметили и конкуренты из «Мерседеса».

«Поздравляем тебя с третьим титулом, Макс. Ты провёл запоминающийся сезон и присоединился к особенной группе чемпионов», — говорится в публикации «Мерседеса» в социальных сетях.

Свой пост команда дополнила совместными фотографиями Ферстаппена с семикратным чемпионом мира, 38-летним британцем Льюисом Хэмилтоном.