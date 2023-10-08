Окон прокомментировал аварию с Хюлькенбергом и Пересом в спринте Гран-при Катара

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал инцидент, случившийся между ним, Нико Хюлькенбергом из «Хааса» и пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом. В связи со сходом Переса его напарник Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 2023 года.

«Во-первых, я хочу поздравить Макса с его титулом, который он завоевал сегодня. В этом сезоне он более чем впечатлял, и чемпионство полностью заслужено. То, чего он достиг, является источником вдохновения для всех нас. Для меня большая честь соревноваться с ним все эти годы.

Со своей стороны мы хорошо начали гонку, поднявшись на три позиции и выиграв несколько сражений на первых кругах. Мы начали постепенно откатываться назад из-за деградации «софтов», и наша гонка преждевременно закончилась, когда я оказался бок о бок с Серхио и Нико во втором повороте. Я почувствовал контакт с правым задним колесом и потом оказался в гравии. Неудачный гоночный инцидент. Теперь мы с нетерпением ждём завтрашнего дня, когда постараемся набрать ценные очки на Гран-при», — сказал Окон после спринтерской гонки.