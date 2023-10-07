Хэмилтон поздравил Ферстаппена с третьим титулом и рассказал о своём прорыве в спринте

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал финиш на пятом месте в спринте Гран-при Катара после старта с 12-й позиции.

«Поначалу на шинах «медиум» я был довольно медленным. Я знал, что деградация будет достаточно серьёзной и что гонка ещё «вернётся» к нам. Знал ли я, что окажусь способен подняться на пятое место: Нет, но я надеялся всё время. Я пытался наилучшим образом позиционировать машину на трассе, оставаться в стороне от проблем и прогрессировать шаг за шагом. Болидом всё ещё трудно управлять, но в целом наш темп был хорошим. Я знал, что у меня нет проблем с пилотажем в гонке. Мне только нужно поработать над квалификацией!

Завтра мы стартуем третьими. Очевидно, это более выгодная позиция, чем сегодня. Мы должны стремиться удержать её. Мы знаем, что будет трудно удержать позади «Макларены». Они немного дальше, так что мы будем делать всё возможное. Мы выложимся по максимуму, как и всегда.

Мои поздравления Максу с его третьим чемпионским титулом. Он провёл отличный сезон, и это абсолютно заслуженное достижение. Было бы здорово, если завтра мы сможем побороться с ним», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».