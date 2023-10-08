«Не в то время, не в том месте». Перес — о столкновении с Оконом и Хюлькенбергом

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал сход в спринтерской гонке Гран-при Катара Формулы-1. В борьбе за восьмое место Перес столкнулся с Эстебаном Оконом и Нико Хюлькенбергом.

«Не в то время, не в том месте. Гонка началась не слишком хорошо, потому что мы были на шинах «медиум». На этих шинах сцепление на старте гонки было очень низким. Потом мы начали прогрессировать, но, к сожалению, когда я пробивался вперёд, то случился этот контакт, который привёл к огромным повреждениям машины. Это разочаровывающий день, но завтра будет новая возможность и мы выложимся по максимуму», — приводит слова Переса Autosport.