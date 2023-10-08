Источник: решение об использовании резины в гонке ГП Катара будет принято в воскресенье

В субботу, 7 октября, состоялась спринтерская гонка Гран-при Катара. На основании полученных данных Международная автомобильная федерация (ФИА) собиралась принять решение о правилах касательно использования комплектов резины в гонке. Обозреватель Формулы-1 Крис Медланд сообщил о том, что сегодня не следует ожидать окончательного решения.

Ранее в шинах поставщика «Пирелли» был обнаружен дефект, вызванный особенностями покрытия трассы в Катаре.

«Сегодня не будет принято решения касательно использования шин в гонке. «Пирелли» ночью проведёт анализ, и затем ФИА встретится с руководителями команд в 14:00, чтобы проинформировать их о планах на гонку», — написал Медланд в своих социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что возможен вариант, при котором ФИА запретит использование комплектов резины на дистанции более 20 кругов. Перед субботними заездами были изменены лимиты границ трассы в 12-13-м поворотах.