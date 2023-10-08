Лиам Лоусон рассказал, как произошла его авария на старте спринта Гран-при Катара

Дебютировавший в Формуле-1 по ходу сезона-2023 новозеландский пилот «Альфа Таури» Лиам Лоусон поделился мнением о ходе спринтерской гонки Гран-при Катара, в которой ему не удалось финишировать из-за вылета с трассы.

«На первом круге спринтерской гонки самым большим препятствием был песок, находившийся вне траектории. У меня был неудачный старт на грязной стороне трассы, но затем я вошёл в первый поворот по гоночной траектории. Прошёл его хорошо и отыграл несколько позиций.

Во втором повороте я вылетел и очень быстро потерял заднюю часть болида. Я извиняюсь перед командой, потому что, учитывая всё, что произошло в гонке, мы могли бы набрать несколько очков, но моя ошибка стоила нам этого.

С машиной вроде бы всё в порядке, и, говоря о завтрашнем дне, я проанализирую всё, что произошло сегодня. Износ шин был довольно сильным, так что впереди нас ожидает тяжёлая и долгая гонка, но я посмотрю данные сегодня вечером и применю их на завтра», — сказал Лоусон после неудачной спринтерской гонки на Гран-при Катара.