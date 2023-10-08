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Ферстаппен заявил, что третье чемпионство — лучшее в его карьере

Ферстаппен заявил, что третье чемпионство — лучшее в его карьере
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, обеспечивший себе третий титул чемпиона мира на спринтерской гонке на Гран-при Катара, поделился эмоциями о своём достижении, заявив, что это чемпионство является лучшим для него.

«Это чемпионство – самое лучшее. Думаю, первое было самым эмоциональным, потому что именно тогда исполнились мои мечты в Формуле-1, но этот год был лучшим. На данный момент всё шло как надо: были последовательные победы, машина находилась в лучшем положении, и, вероятно, я больше всего горд из-за стабильности.

Не знаю, как долго это продлится, но я наслаждаюсь моментом. Я достиг больше, чем мог мечтать, и всех целей, которых хотел достичь в Формуле-1. Мне хотелось бы увидеть момент, когда мы сможем посмотреть, чего достигли в конечном итоге», — приводит слова Ферстаппена ESPN US.

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