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Источник: занимающий третье место в зачёте MotoGP Бедзекки сломал ключицу

Источник: занимающий третье место в зачёте MotoGP Бедзекки сломал ключицу
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Итальянский гонщик Марко Бедзекки, который идёт на третьем месте в зачёте MotoGP, получил перелом ключицу. Согласно информации GPOne, итальянец получил травму на тренировке. Соообщается, что Бедзекки проводил привычную субботнюю тренировку с другими пилотами Академии «Дукати», когда получил повреждение.

Подробная информация о состоянии здоровья итальянского мотогонщика должна появится в ближайшее время, однако существует угроза, что Бедзекки не сможет участвовать в заездах MotoGP до конца сезона. До завершения чемпиона остаётся провести шесть гонок, следующая – в Индонезии на следующих выходных.

Итальянский пилот уступает в личном зачёте чемпионата 54 очка лидеру чемпионата Франческо Баньяе и 51 очко испанцу Хорхе Мартину.

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