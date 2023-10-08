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«Помешало отсутствие таланта». Норрис раскритиковал себя за выступление на ГП Катара

«Помешало отсутствие таланта». Норрис раскритиковал себя за выступление на ГП Катара
Ландо Норрис
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, занявший в спринтерской гонке Гран-при Катара третье место, рассказал, что помешало ему выступить лучше. Отметим, что Норрис начинал заезд с первого ряда стартовой решётки, разделив его с напарником по команде Оскаром Пиастри, однако ему так и не удалось сдержать Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Ничего особенного, просто отсутствие таланта. Думаю, у всех бывают такие выходные, и они сейчас у меня. Жаль, что я так выступаю, когда машина так быстра, и это расстраивает ещё сильнее. Это было очень тяжело, я использовал все возможности откатиться назад.

Не думаю, что когда-либо был так же сильно разочарован в себе. Команда проделала потрясающую работу, так и должно быть, но сегодня я мог оказаться на поуле. По крайне мере, должен был быть хороший шанс в борьбе против Макса, но я просто допустил слишком много ошибок, которые стоили мне позиций сегодня.

Завтра мне придётся стартовать с десятого места, когда у нас хороший болид, который может легко привести в топ-3. Так что я лишь усложнил свою жизнь и жизнь своей команды, хотя всё должно быть наоборот, и мы должны идти вперёд», — приводит слова Норриса после спринта Total Motorsport.

Благодаря двум местам в топ-3, пилотам «Макларена» удалось сократить отставание от «Астон Мартин » в Кубке конструкторов на 13 очков, и теперь составляет 36 очков за шесть гонок до конца сезона-2023.

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