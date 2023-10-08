Расселл выступил против предложения о трёх обязательных пит-стопах на Гран-при Катара

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о проблеме, возникшей с комплектами резины «Пирелли» по ходу уикенда в Катаре, в котором пилоты провели меньше времени в свободных практиках, в связи наличием спринта.

Это своего рода неотъемлемая часть уикенда со спринтом. Если мы поедем на такую трассу, как Барселону, проведём практики, то поймём должно ли в гонке быть два или три пит-стопа, исходя из полученной информации. В эти же выходные нам не хватало данных. Если бы у нас было три тренировки, мы поняли, изнашивается ли резина так сильно и нужно ли совершать два или три пит-стопа.

Думаю, что коррективы ФИА по модификации трассы – хороший шаг. Я был настроен скептически, но мне показалось, что всё правильно. Следует просто предоставить данные, а мы достаточно умны, чтобы принять решение на основе этой информации. Даже по 10 пройденным кругам вы можете видеть, насколько велик износ. Неизвестно, каким бы он был, если бы все 19 кругов были боевыми», — приводит слова Рассела RaceFans.

Джордж Расселл начнёт воскресную гонку со второй позиции, компанию на первом ряду стартовой решётке ему составит трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл».