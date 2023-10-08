«Он мой бро». Стролл – о физиотерапевте, которого толкнул

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл объяснил своё разочарование после квалификации Гран-при Катара. Напомним, в гневном состоянии Стролл выкинул руль, толкнул физиотерапевта и сухо и грубо отвечал на вопросы во время пресс-конференции.

«У нас всё хорошо с тренером, он мой бро. Мы вместе переживаем разочарования и всегда находимся рядом, так что у нас всё ровно. Я не смотрю социальные сети, я в болиде, и я им управляю.

Мы в тупике, и ситуация не становится лучше. Разочарование сейчас во всей группе. Мы хотим добиться большего и стать лучше, но сейчас это лишь страдания», — приводит слова Стролла Racingnews365.

Лэнс Стролл не смог выйти во второй сегмент квалификации на четвёртом этапе подряд. Его напарник по команде Фернандо Алонсо остаётся единственным пилотом в сезоне-2023, который всегда выходил в решающий сегмент квалификации.