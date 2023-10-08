ФИА объяснила своё решение по шинной стратегии на Гран-при Катара

Сегодня, 8 октября, состоится очередной этап Формулы-1 сезона-2023. Гонка пройдёт на автодроме «Лосаил» в рамках Гран-при Катара. Ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение об обязательном пит-стопе в течение 18 кругов. В своём заявлении ФИА объяснила причины такого решения.

«Из-за частого вмешательства машины безопасности во вчерашний спринт собралось недостаточно данных для анализа шин «Пирелли». В некоторых случаях на шинах, которые были проанализированы после спринта, действительно оказались разделения между боковой поверхностью покрышки и соприкасающейся частью. Так же как и в случае с первой свободной практикой, проблема была вызвана воздействием на покрышку «пирамидообразного» поребрика.

В результате консультаций ФИА и «Пирелли» с командами по вопросам безопасности следующие меры будут применены на гонку Гран-при Катара:

1. Введён обязательный 18-круговой лимит использования одного комплекта покрышек.

2. Количество кругов, пройденных на комплекте резины в предыдущих сессиях, также учитывается. ФИА и «Пирелли» свяжутся с командами по критериям и консультации по расчёту кругов, предназначенных для комплектов.

3. Нет обязательного правила на совершение трёх пит-стопов, однако в результате введённых правил всем пилотам предстоит совершить три пит-стопа, чтобы пройти всю дистанцию гонки.

4. Любая из машин, которая превысит количество разрешённых кругов, будет рассмотрена стюардами на вопрос безопасности.

5. Информация была предоставлена командам, и они могут следить за обновлениями», — говорится в заявлении ФИА.