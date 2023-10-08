Серхио Перес будет стартовать с пит-лейна в гонке Гран-при Катара

Согласно решению стюардов Гран-при Катара, пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес начнёт гонку с пит-лейна.

Напомним, вчера, 7 октября, Перес стал участником тройной аварии в спринтерской гонке, в которой также поучаствовали Нико Хюлькенберг из «Хааса» и Эстебан Окон из «Альпин». После этого мексиканцу поменяли сразу ряд деталей, что и послужило причиной санкций.

Стоит отметить, что никто из участников аварии с участием Переса, Хюлькенберга и Окона наказан не был, инцидент был признан гоночным.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Катара, начало – в 20:00 по московскому времени.