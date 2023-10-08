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Стартовая решётка Гран-при Катара с учётом штрафа Серхио Переса

Стартовая решётка Гран-при Катара с учётом штрафа Серхио Переса
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Стала известна стартовая решётка гонки Гран-при Формулы-1 в Катаре, которая состоится сегодня, 8 октября.

Напомним, пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес будет стартовать с пит-лейна из аварии в спринтерской гонке, после которой ему был заменён ряд деталей.

Гран-при Катара. Стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») .
2. Джордж Расселл («Мерседес»).
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
5. Шарль Леклер («Феррари»).
6. Оскар Пиастри («Макларен»).
7. Пьер Гасли («Альпин»).
8. Эстебан Окон («Альпин»).
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео»).
10. Ландо Норрис («Макларен»).
11. Юки Цунода («Альфа Таури»).
12. Карлос Сайнс («Феррари»).
13. Александер Албон («Уильямс»).
14. Нико Хюлькенберг («Хаас»).
15. Логан Сарджент («Уильямс»).
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
17. Лиам Лоусон («Альфа Таури»).
18. Кевин Магнуссен («Хаас»).
19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).
20. Серхио Перес («Ред Булл») – стартует с пит-лейна.

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