Стало известно, почему Перес избежал второго штрафа на Гран-при Катара

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес, который, как уже стало известно, будет стартовать с пит-лейна в гонке Гран-при Катара, избежал второго штрафа.

Напомним, ожидалось, что мексиканец, разбивший машину в спринтерской гонке, после чего ему был заменён ряд деталей, получит также 10-секундный штраф.

«Ред Булл» разобрал повреждённую машину Переса до состояния, где она уже, согласно регламенту, не укладывалась в определение болида, после чего начал собирать новую и тем самым избежал наказания за наличие более двух активных машин, что запрещается правилами.

Однако замена шасси проводилась без надзора ФИА, также была изменена спецификация деталей, что было отмечено – Перес проведёт старт с пит-лейна.