Хэмилтон сошёл в начале гонки Гран-при Катара после аварии двух «Мерседесов»

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон сошёл в первом же повороте гонки Гран-при Катара.

Хэмилтон, стартовавший третьим, вступил в борьбу с напарником и соотечественником Джорджем Расселлом и, проезжая первый поворот по внешней траектории, ударил его в левый бок, после чего сошёл с трассы, получив тяжёлые повреждения и закончив гонку.

Гран-при Катара. Стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Джордж Расселл («Мерседес»).

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

5. Шарль Леклер («Феррари»).

6. Оскар Пиастри («Макларен»).

7. Пьер Гасли («Альпин»).

8. Эстебан Окон («Альпин»).

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

10. Ландо Норрис («Макларен»).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Катара.