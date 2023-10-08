Расселл: обсудим с Хэмилтоном произошедшее, оставим это позади, и всё будет в порядке

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал своё столкновение с товарищем по команде Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Катара.

Напомним, Хэмилтон, стартовавший третьим, вступил в борьбу с напарником и соотечественником Джорджем Расселлом и, проезжая первый поворот по внешней траектории, ударил его в левый бок, после чего сошёл с трассы, получив тяжёлые повреждения и закончив гонку.

«У нас обоих был шанс попасть на подиум. Очевидно, это произошло непреднамеренно. Мы с ним уважаем друг друга. Обсудим произошедшее, оставим это позади, и всё будет в порядке. Мы обсуждали с Льюисом возможные сценарии перед первым поворотом, но ситуация получилась сложная. В то же время есть и положительные стороны.

Это была, безусловно, самая сложная в физическом плане гонка, в которой я когда-либо участвовал. Было безумно жарко. Как будто я находился в духовке. Это было большое испытание», — приводит слова Расселла Sky Sports.