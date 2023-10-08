Хэмилтон признал вину в столкновении с Расселлом на старте Гран-при Катара

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон признал свою вину в столкновении с напарником по команде Джорджем Расселлом на старте Гран-при Катара
«Извиняюсь перед всей командой. Думаю, это в большей степени гоночный инцидент, но вся ответственность за него на мне. Джорджу деваться было некуда. Сделал бы я что-то иначе? Задним числом всегда хочешь сделать что-то иначе», — сказал Хэмилтон после гонки.
Напомним, Хэмилтон, стартовавший третьим, вступил в борьбу с напарником и соотечественником Джорджем Расселлом и, проезжая первый поворот по внешней траектории, ударил его в левый бок, после чего сошёл с трассы, получив тяжёлые повреждения и закончив гонку.
Гран-при Катара. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +4.833.
3. Ландо Норрис («Макларен») +5.969.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +34.119.
5. Шарль Леклер («Феррари») +38.976.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +49.032.
7. Эстебан Окон («Альпин») +1:02.390.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:06.563.
9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:16.127.
10. Серхио Перес («Ред Булл») +1:20.181.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:21.652.
12. Пьер Гасли («Альпин») +1:22.300 +1:22.300.
13. Александер Албон («Уильямс») +1:31.014.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
17. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1 круг.
Логан Сарджент («Уильямс»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») — сошли.
История Гран-при Катара Формулы-1: