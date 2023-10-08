Вольф по радио призвал Расселла забыть про столкновение с Хэмилтоном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф призвал пилота команды Джорджа Расселла забыть про столкновение с товарищем по команде Льюисом Хэмилтоном на старте Гран-при Катара.

Хэмилтон, стартовавший третьим, вступил в борьбу с напарником и соотечественником Джорджем Расселлом и, проезжая первый поворот по внешней траектории, ударил его в левый бок, после чего сошёл с трассы, получив тяжёлые повреждения и закончив гонку.

«Честно говоря, я теряюсь в догадках. Я только что видел повтор на экране телевизора. Я ничего не мог сделать. Я был полностью зажат», — сказал Джордж Расселл по командному радио «Мерседеса» перед самым рестартом.

Вольф вышел на связь, к которой он имеет удалённый доступ (руководитель не приехал на Гран-при Катара), чтобы сказать:

«Джордж, давай гоняться. Давайте выложимся по максимуму».