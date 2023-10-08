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Окона стошнило во время Гран-при Катара, ещё нескольким пилотам стало плохо

Сразу нескольким гонщикам стало плохо в гонке Гран-при Катара, состоявшейся сегодня, 8 октября.

Так, пилот «Альпин» француз Эстебан Окон, финишировавший седьмым, признался, что его стошнило в шлем на 15-м круге.

Канадец Лэнс Стролл, представляющий «Астон Мартин», сразу же после гонки обратился к дежурившим в закрытом парке медикам.

Досрочно завершил гонку Логан Сарджент из «Уильямса», который по радио пожаловался на плохое самочувствие.

Гран-при Катара. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +4.833.

3. Ландо Норрис («Макларен») +5.969.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +34.119.

5. Шарль Леклер («Феррари») +38.976.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +49.032.

7. Эстебан Окон («Альпин») +1:02.390.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:06.563.

9. Серхио Перес («Ред Булл») +1:15.181.

10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:16.127.