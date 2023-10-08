«Худшее, что может случиться». В «Мерседесе» отреагировали на аварию Хэмилтона и Расселла

Брэдли Лорд, директор «Мерседеса» по связям с общественностью в сфере автоспорта, прокомментировал столкновение пилотов команды Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла в гонке Гран-при Катара, состоявшейся сегодня, 8 октября.

Напомним, Хэмилтон, стартовавший третьим, вступил в борьбу с Расселлом и, проезжая первый поворот по внешней траектории, ударил его в левый бок, после чего сошёл с трассы, получив тяжёлые повреждения и закончив гонку.

«Это худший из возможных вариантов и худшее, что может случиться с гоночной командой. На первом круге, с Джорджем позади и Льюисом в гравии всё совершенно не было радужным.

Мы и не могли надеяться на то, что изменим ситуацию, а Джордж в конечном итоге окажется четвёртым, обойдя «Феррари», выставившую на гонку только одну машину.

Мы шли в ногу с «Маклареном», далековато от Макса, но двойной подиум был возможен сегодня», — приводит слова Лорда Racingnews365.

Материалы по теме Хэмилтон сошёл в начале гонки Гран-при Катара после аварии двух «Мерседесов»

История Гран-при Катара Формулы-1