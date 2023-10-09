Норрис — о ГП Катара: кажется, мы нашли тот предел, на котором могут выступать гонщики

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался по поводу условий на Гран-при Катара.

«Думаю, что такое развитие событий — это печально. Кажется, мы нашли этот предел. В такой ситуации никогда не бывает приятно находиться. Некоторые люди попадают в медицинский центр, теряют сознание и т.д. Это довольно опасная ситуация.

Это расстраивает, наверное, по телевизору это выглядит не так, как ощущается гонщиками. Но очевидно, что, когда люди сходят с дистанции или находятся в таком плохом состоянии, это слишком опасно», — приводит слова Норриса RaceFans.

Напомним, сразу нескольким гонщикам стало плохо в гонке Гран-при Катара, состоявшейся сегодня, 8 октября.

Так, пилот «Альпин» француз Эстебан Окон, финишировавший седьмым, признался, что его стошнило в шлем на 15-м круге. Канадец Лэнс Стролл, представляющий «Астон Мартин», сразу же после гонки обратился к дежурившим в закрытом парке медикам. Досрочно завершил гонку Логан Сарджент из «Уильямса», который по радио пожаловался на плохое самочувствие.