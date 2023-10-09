Гасли прокомментировал потерю очков из-за двух штрафов за нарушение границ трассы

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал 12-й результат в гонке Гран-при Катара. Без двух штрафов за нарушение границ трассы француз набрал бы очки.

«Сегодня был потенциал, чтобы набрать очки, так что, конечно, я расстроен тем, как сложилась гонка. День не получился хорошим. Границы трассы — это вопрос сантиметров, но, конечно, ответственность лежит на мне. Сегодня я заплатил за это большую цену. Это расстраивает, ведь у нас точно был темп, чтобы набрать для команды хорошие очки.

У нас была небольшая проблема с управлением энергией силовой установки, что стоило мне некоторой скорости в гонке. Возможно, я пошёл на слишком многочисленные риски в попытке компенсировать это и атаковал слишком близко к лимиту. Я сделаю выводы. Для команды это был довольно позитивный уикенд, мы можем многое изучить, а теперь с нетерпением ждём интенсивного тройника начиная с Остина», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».