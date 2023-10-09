Сарджент — о сходе в Катаре: я должен был поставить своё здоровье на первое место

Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент высказался по поводу своего здоровья после схода на Гран-при Катара.

«Главное, что мы с Алексом в порядке. Всю неделю я чувствовал себя плохо, что способствовало обезвоживанию в такую жару. Меньше всего мне хотелось сходить, но я должен был поставить своё здоровье на первое место. Сожалею перед командой, что не смог добраться до финиша. Они проделали невероятную работу в течение всего уикенда в таких тяжёлых условиях. На следующей неделе я полностью восстановлюсь, а затем вернусь в Остин, чего я с нетерпением жду», — приводит слова Сарджента пресс-служба команды.

Ранее стало известно, что, помимо Сарджента, проблемы со здоровьем в ходе гонки испытывали как минимум Эстебан Окон, Александер Албон и Лэнс Стролл.