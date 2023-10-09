Гран-при Катара стал настоящим адом: во время гонки пилотов тошнило, они теряли сознание

Чудовищная 36-градусная жара, высокая влажность и агрессивная тактика, которую командам пришлось использовать по предписанию организаторов, едва не привели к очень страшным последствиям. Не всем хватило сил добраться до финиша, а те, кто доехал, с трудом вылезали из машин.

Как же так вышло, что едва ли не самые выносливые люди столкнулись с такими проблемами?

Как в печке

Каждый гонщик Формулы-1 — выдающийся атлет. Некоторые из них участвуют в триатлонах ради развлечения. Дело в том, что для управления болидом пилоту не нужны большие мускулы, однако на фоне высоких перегрузок требуется выдающаяся выносливость — и именно её гонщики вырабатывают при подготовке к выступлениям. Но даже для них условия, в которых проходил Гран-при Катара, оказались чересчур.

Уже на 15-м круге гонки из 57 прямо в кокпите стошнило Эстебана Окона. На 36-м круге стало плохо Логану Сардженту — гонщик, который в начале недели заболел гриппом, получил тепловой удар, его тоже вырвало прямо за рулём. Инженер предлагал американцу сойти, но тот отказался и продолжил ехать. Однако к 40-му кругу Логан окончательно лишился сил — организм был чудовищно обезвожен. Сарджент сбросил скорость, еле-еле доехал до боксов и лишь при помощи механиков, едва не теряя сознание, смог выбраться из кокпита.

Сарджент покинул кокпит лишь с помощью механиков Фото: twitter.com/WilliamsRacing

Плохо себя почувствовали и многие другие пилоты. Так, Алекс Албон тоже с трудом покинул автомобиль, а Лэнс Стролл в закрытом парке даже не с первого раза смог подняться, а затем сразу направился к стоявшей там машине медиков. Джордж Расселл и Оскар Пиастри в один голос заявили, что это была самая трудная с физической точки зрения гонка в их карьере.

Проблемы возникли не только из-за погоды — в похожих условиях проходит Гран-при Сингапура. Похоже, одной из главных причин таких проблем стало решение организаторов ограничить срок службы шин. Дело в том, что резина «Пирелли» не выдерживала езды по поребрикам в скоростных 12-м и 13-м поворотах — в шинах возникли структурные разрушения, из-за которых те могли в любой момент лопнуть.

Чтобы избежать проблем с резиной, ФИА и «Пирелли» запретили пилотам проезжать на одном комплекте шин больше 18 кругов. Из-за этого гонщики получили шанс атаковать на протяжении всей дистанции, в то время как обычно часть дистанции пилот бережёт резину и едет в немного щадящем темпе.

Оскар Пиастри после финиша Гран-при Катара Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Максу Ферстаппену в каком-то смысле повезло: он смог оторваться от пелотона и контролировать свой темп. Голландец в итоге финишировал с преимуществом порядка пяти секунд — минимальным на фоне уже привычных в этом году отрывов в 20–30 секунд. Остальные же атаковали на пределе — в буквальном смысле. «Я чувствовал себя как в печке», — сказал занявший четвёртое место Джордж Расселл.

Эстебан Окон какими-то нечеловеческими усилиями добрался до финиша на седьмом месте и набрал шесть очков. «Меня тошнило два круга. Я пытался успокоиться и думал о том, что в спорте ментальная часть — самая сильная, — сказал француз. — Я не ожидал, что будет так тяжело». Лэнс Стролл, несмотря на недомогание, тоже мог быть в первой десятке. «Гоняться при таких температурах глупо. Последние 25–30 кругов в глазах всё плыло», — признался канадец.

Несмотря на все проблемы, до финиша добрались 17 пилотов из 20. Причём Сайнс вообще не смог выйти на старт из-за утечки в топливной системе, а Хэмилтон сошёл уже в первом повороте, когда налетел на собственного напарника. Это ещё одно подтверждение тому, что мало кто способен сравниться в выносливости с пилотами Ф-1.

Кто виноват?

Гран-при Катара не должен был быть таким. Стоит признать, что гонка, так или иначе, прошла в небезопасных условиях. Если бы с проблемами столкнулся только Логан Сарджент, можно было бы закрыть глаза и сделать вид, что американец попросту оказался физически не готов. Однако проблемы возникли и у Окона, который выступает в Формуле-1 семь лет. Даже Фернандо Алонсо просил полить его водой на пит-стопе, а ведь испанец гоняется на высшем уровне уже 20 лет и в 2020-м прошёл всю дистанцию 12-дневного ралли «Дакар» — одного из самых выматывающих состязаний в мире автоспорта.

Получается, виноваты поребрики, из-за которых разрушались шины? Сами по себе бордюры трассы в Катаре были вполне стандартными — перед началом заездов Юки Цунода сказал, что с ними проблем не будет. Каких-либо повреждений шин в тренировках не заметили ни пилоты, ни их инженеры. Выявились они уже в результате анализа использованной резины специалистами «Пирелли» — когда шины разглядывали буквально под микроскопом.

Одна проблема с безопасностью спровоцировала другую Фото: Clive Rose/Getty Images

Значит, дело в шинах? Тоже не совсем. 12-й и 13-й повороты — очень быстрые и довольно затяжные, в этих местах машины дольше, чем на других трассах, едут по поребрикам, развивая при этом огромные скорости и испытывая беспрецедентные перегрузки. В то же время стоит учесть, что до этого Гран-при Катара проходил лишь один раз — в 2021 году, когда в Формуле-1 использовались другие шины, с более высоким профилем, а автомобили были легче.

Так или иначе, винить кого-то в произошедшем нет смысла. Так вышло, что в данном конкретном случае всё сложилось воедино — жара, агрессивная тактика и множество обгонов из-за разницы в износе шин. Тем не менее ФИА должна провести анализ произошедшего и разобраться, как не допускать подобного. Потому что, как ни крути, гонка прошла в небезопасных условиях. Лишь по счастливой случайности никто из пилотов не потерял сознания за рулём.