Пиастри: я был удивлён указаниями команды во время гонки

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал о том, что его смутили некоторые командные указания с пит-уолла во время Гран-при Катара.

«Честно говоря, я был немного удивлён указаниями команды во время гонки. Я бы принял это в любом случае, но, очевидно, было много опасений по поводу шин, ограничений на трассе и прочего. Поэтому я думаю, что второе и третье место для команды — отличный результат», — приводит слова Пиастри GPblog.

Напомним, австралиец финишировал вторым, пропустив вперёд только трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл». По словам Пиастри, прошедший заезд стал тяжелейшим в его жизни.

Ранее пилот «Макларена» Ландо Норрис высказал мнение о том, что он мог опередить своего товарища по команде Оскара Пиастри на Гран-при Катара.