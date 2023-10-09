Развязка сезона RDS GP: в Сочи пройдёт финальный этап

Сезон главного чемпионата страны по дрифту близок к завершению — заключительный, седьмой этап примет трасса «Сочи Автодром», где 14–15 октября состоится «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии 2023». Именно здесь решится судьба чемпионства в личном и командном зачётах RDS GP — борьба будет напряжённая, поскольку на престижную победу претендуют сразу несколько пилотов и команд.

Антон Козлов — дебютант в гонке за чемпионство

Лидером личного зачёта уикенд на «Сочи Автодроме» начнёт молодой пилот из Ульяновска Антон Козлов. Действующий чемпион межрегиональной серии RDS Europe в свой дебютный сезон в RDS GP сразу включился в сражение за чемпионство. За шесть предыдущих этапов пилот Carville Racing одержал одну победу в парных заездах, причём на первом же этапе в серии, а также выиграл квалификацию.

За счёт невероятной стабильности — спортсмен ни разу не опускался ниже девятой позиции на этапах — к финальному сражению Козлов подошёл лидером личного зачёта. На счету Антона 895 баллов, и это серьёзная заявка на титул.

Отсутствие опыта выступлений на конфигурации RDS GP на «Сочи Автодроме» не должно стать для представителя Carville Racing проблемой — своих главных успехов в «старшей» серии Антон Козлов добился именно на тех трассах, где до того ему не доводилось стартовать. В Гран-При Российской Дрифт Серии давно не было столь сенсационных новичков!

Георгий Чивчян — претендент на четвёртый титул RDS GP

Ближайшим соперником амбициозного дебютанта в гонке за чемпионство является один из самых опытных пилотов мирового дрифта, красноярец Георгий Чивчян. Квалификаций в 2023 году он ещё не выигрывал, но в парных заездах отметился одним золотом по ходу сезона.

Одержав в Нижнем Новгороде рекордную седьмую победу в рамках этапа RDS GP, Гоча имеет все шансы установить ещё один рекорд. Единственный двукратный обладатель Кубка мира FIA IDC, трёхкратный чемпион RDS GP уже является самым титулованным пилотом чемпионата, а если ему удастся стать сильнейшим в сезоне-2023, то это будет новым историческим достижением.

За свою богатую спортивную карьеру лидер команды TAKAYAMA FORWARD AUTO побеждал на всех трассах, присутствующих в календаре RDS GP, но два последних года парные заезды на «Сочи Автодроме» заканчивались для него авариями разной степени серьёзности. Если в этом году всё пройдёт гладко, Георгий Чивчян легко может отыграть 10 баллов отставания от Антона Козлова и выйти в лидеры личного зачёта.

Чарльз Нг на российском гиперкаре – в шаге от первого чемпионства

С равенством по очкам с Гочей (885 баллов) к заключительному этапу подходит легионер команды STAR PЁR STARS AIMOL, спортсмен из Гонконга Чарльз Нг. В сезоне-2023 он уже завоёвывал золото в парных заездах за рулём Flanker F, а также записал на счёт российского гиперкара первую победу в квалификации RDS GP.

Эти успехи в сочетании с двумя подиумами и завидной стабильностью позволили Чарльзу не просто включиться в борьбу за титул, но и реально претендовать на чемпионство по итогам сезона. Пилот уступает лидеру личного зачёта всего 10 очков и способен перехватить первенство, если его соперники оступятся.

Тем более что «Сочи Автодром» благоволит Чарльзу. В 2019 году именно на побережье Чёрного моря пилот одержал свою первую победу на этапе Гран-При Российской Дрифт Серии, а в 2022-м принёс Flanker F первый подиум в турнире. Не исключено, что именно на этой трассе пилот станет автором исторического успеха и обеспечит первый для себя и для Flanker F заветный титул чемпиона RDS GP.

Евгений Лосев — триумфальное возвращение в борьбу

Пилот из Иркутска Евгений Лосев начнёт «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии 2023», имея на своём счету 879 очков. Отставание от лидера личного зачёта Антона Козлова составляет всего 16 баллов. Это значит, что пилот «SINTEC • Fresh Маркетплейс» тоже имеет все шансы на титул, казавшийся невозможным после непростого начала сезона.

Смена автомобиля, технические проблемы, поиск оптимальных настроек и устранение выявленных недоработок затянулись на добрую половину сезона — первый подиум Лосев завоевал только на четвёртом этапе, но это сразу была победа. Затем последовали ещё два подряд финиша в ТОП 3, которые на фоне проблем у соперников вернули Евгения в чемпионскую гонку.

На «Сочи Автодроме» Евгений Лосев уже побеждал, бывал на подиуме, а значит, с непростой трассой он нашёл общий язык. Если не возникнет неприятных сюрпризов, у представителя «SINTEC • Fresh Маркетплейс» есть реальный шанс поставить яркую точку в непростом сезоне и взять-таки долгожданный кубок.

Дамир Идиятулин — математический, но шанс

Пятым претендентом на победу в личном зачёте Гран-При Российской Дрифт Серии сезона-2023 является ещё один пилот «SINTEC • Fresh Маркетплейс» — Дамир Идиятулин к финальному уик-энду набрал 667 очков. Этот результат вполне может быть конвертирован в титул, но здесь уже всё зависит не только от самого спортсмена, но и от его соперников. В этом сражении будет важен каждый зачётный балл и каждая позиция в квалификации.

При условии, что ни один из четвёрки лидеров не пройдёт квалификацию и не попадёт в ТОП 32, а Дамир выиграет квалификацию и парные заезды, чемпионом станет именно он. Сценарий маловероятный, но возможный. Шестой этап на «обратной» конфигурации Moscow Raceway показал, что в дрифте расклад сил может поменяться в мгновение ока — фавориты окажутся не у дел, а те, на кого никто не ставил, будут в лидерах.

Выиграет ли Аркадий Цареградцев и другие интриги финала

Основное внимание поклонников дрифта на «Сочи Автодроме» будет приковано к сражению за чемпионство, но «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии 2023» наверняка готовит и другие сюрпризы. Главная интрига — сможет ли Аркадий Цареградцев одержать первую победу в этом сезоне? В статусе действующего чемпиона RDS GP пилот пока не смог выиграть ни квалификацию, ни парные заезды, так что болельщики ждут от лидера «FailCrew x ДаркСайд» успеха на домашней трассе. Заодно подвешен вопрос: будет ли в этом году семь разных победителей квалификации и парных заездов?

Приятных сюрпризов можно ждать и от других пилотов: от новичков серии Тимофея Добровольского (TAKAYAMA FORWARD AUTO) и Владислава Попова («FailCrew x ДаркСайд»), опытного Романа Тиводара (TAKAYAMA FORWARD AUTO) и набравшего обороты Григория Гусева (LUKOIL Racing Drift Team), а также от всей команды TimeUp в полном составе — Леонид Шнайдер, Данила Скоробогатов и Максим Гроссман полны желания заявить о себе.

На «Сочи Автодроме» участие в RDS GP примет Григорий Бурлуцкий, новый чемпион межрегиональной серии RDS EUROPE 2023. В соответствии с регламентом чемпионата он заменит в коллективе STAR PЁR STARS AIMOL Бориса Абрамова, который пропускает этот этап. Так что борьба на протяжении уикенда будет идти острая на всех стадиях соревнований.

Судейская бригада RDS GP 2023

Состав судей на этапах Гран-При Российской Дрифт Серии постоянный. На судейской вышке работают действующие спортсмены Максим Ахтямов, Антон Новиков и Владимир Сафонов. Все трое имеют огромный опыт судейства, а в сезоне-2023 выступали за команду WEGO Drift Team в межрегиональной серии RDS EUROPE.

Расписание этапа «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии 2023» на трассе «Сочи Автодром»:

14 октября, суббота:

8:30–09:30 — тренировки;

9:45–13:25 — квалификация;

13:45–14:45 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия;

15:00–17:45 — парные заезды Топ-32.

15 октября, воскресенье:

8:30–09:30 — тренировки;

10:00–11:15 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия;

11:30–13:30 — парные заезды Топ-16;

15:00–17:15 — парные заезды Топ-8/Топ-4/Финал;

17:45–18:15 — церемония награждения.

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун «Сочи Автодром», так и в прямом эфире на платформе RDS TV. Квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после простой регистрации, а парные заезды — по подписке.

О трассе «Сочи Автодром»

«Сочи Автодром» стал ареной проведения первого в истории России этапа Гран-при Формулы-1. Трасса, проложенная в Имеретинской низменности на территории Олимпийского парка, была открыта в 2014 году и до 2021 года неизменно принимала национальный этап чемпионата мира. Ее особенностью стали уникальный затяжной третий поворот и неповторимые пейзажи вокруг трека.

С момента открытия здесь проходили этапы международных турниров: от Формулы-1 и Кубка мира FIA WTCR, молодёжных моносерий FIA Formula 3 и FIA Formula 2 до кузовного первенства TCR International Series и фирменного монокубка Ferrari Challenge Europe, – а также этапы российских чемпионатов РДС, РСКГ и Формула-4. «Сочи Автодром» традиционно принимает финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии.

Статистика RDS GP на «Сочи Автодроме»

2020 год

Квалификация: Аркадий Цареградцев (89 баллов)

Топ-3 парных заездов: Евгений Лосев (победитель), Роман Тиводар, Аркадий Цареградцев

2021 год

Квалификация: Дамир Идиятулин (95 баллов)

Топ-3 парных заездов: Джеймс Дин (победитель), Георгий Чивчян, Джек Шанахан

2022 год

Квалификация: Дамир Идиятулин (98 баллов)

Топ-3 парных заездов: Аркадий Цареградцев (победитель), Чарльз НГ, Евгений Лосев.