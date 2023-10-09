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Оруджев — о поступках Стролла: удивлён, что «Астон Мартин» не сделал никакого заявления

Оруджев — о поступках Стролла: удивлён, что «Астон Мартин» не сделал никакого заявления
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал поведение пилота «Астон Мартин» канадца Лэнса Стролла на минувшем Гран-при Катара.

Напомним, после неудачного выступления в квалификации Стролл откинул руль и толкнул физиотерапевта команды, попытавшегося успокоить его.

«Когда команда твоя, сам музыку и заказываешь. Но в любом случае это очень некрасиво. Удивлён, что команда не сделала никакого заявления и вообще никак не прокомментировала произошедшее», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

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