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Глава «Астон Мартин» отреагировал на скандал со Строллом в Катаре

Глава «Астон Мартин» отреагировал на скандал со Строллом в Катаре
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал инцидент с пилотом команды и сыном её владельца, канадцем Лэнсом Строллом, на минувшем Гран-при Катара.

Напомним, после неудачного выступления в квалификации Стролл откинул руль и толкнул физиотерапевта команды, попытавшегося успокоить его.

«Не так уж и просто кого-то осуждать. Обычно я не разговариваю с гонщиками сразу после квалификации, потому что знаю, как сильно они могут быть накачаны адреналином.

Спорт процветает на таких эмоциях, и не стоит слишком сильно осуждать его, учитывая ситуацию. В команде нет проблем. Мы поговорили о случившемся, всё в порядке», — приводит слова Крака издание GrandPX.news.

Ранее об инциденте высказался сам Лэнс Стролл.

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