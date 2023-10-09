Оруджев высказался о проблемах гонщиков Ф-1 с самочувствием во время гонки в Катаре

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал многочисленные жалобы пилотов Ф-1 на самочувствие во время гонки Гран-при Катара.

«Воды, уверен, на всю гонку им не хватает. Пару литров ты осваиваешь за 20 кругов, а потом во рту пустыня. Может, действительно окатывать водой на пит-стопе — но там столько электроники, что это рискованно. Всё-таки когда идёт дождь, то внутрь, где сидит пилот, вода почти не попадает. Сложно сказать, что можно с этим сделать.

В моей жизни сложнейшей была Венгрия в Мировой серии «Рено» 3.5 в 2015 году. Помню, что «умер» очень быстро, но надо было держать лидерство. Было за +35 градусов — и обезвоживание, и просто мышцы сводило. Там ещё руль без усилителя. Благо, ехать всего 45 минут. Но тогда я понял, что физика иногда может решить, а в тот момент был не готов», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».