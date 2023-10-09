Лэнс Стролл критически высказался о штрафах за нарушение границ трассы

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл выразил недовольство отношением руководства Формулы-1 и Международной автомобильной федерации (ФИА) к проблемам гонщиков после многочисленных штрафов за нарушение границ трассы во время Гран-при Катара.

«Эти штрафы похожи на шутку. Они не понимают, что такое Формула-1 в наши дни. Они накладывают на нас штрафы за нарушение границ, затем сужают эти границы и говорят, что мы не можем наезжать на бордюры, потому что в противном случае шины быстро портятся.

Нужно решить эту проблему с соблюдением границ трассы. И здесь, в Катаре, и ранее в Австрии мы видели большое количество штрафов за подобные нарушения.

Ты не получаешь явного преимущества, когда во время гонки, которая длится 60 кругов, на три миллиметра заезжаешь за белую линию, находясь за рулём машины, температура в которой поднимается до 65-70 градусов.

Это разочаровывает. Я считаю, что мы провели хорошую гонку, смогли добраться до финиша на девятом месте. Но из-за двух штрафов мы опустились на 11-е место и остались с пустыми руками», — приводит слова Стролла Racingnews365.