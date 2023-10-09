Оруджев прокомментировал аварии в основной и спринтерских гонках Формулы-1 в Катаре

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал аварию пилотов «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла в гонке Гран-при Катара, а также высказался о столкновении Эстебана Окона, Нико Хюлькенберга и Серхио Переса в спринте.

«Столкновение «Мерседесов» — гоночный инцидент. Льюис не рассчитал, Джордж оказался в коробочке. Они и сами быстро пришли к этому выводу, даже больше на Льюиса повесили.

У Окона, Хюлькенберга и Переса тоже был гоночный инцидент. Окон не мог знать, что там есть ещё одна машина. Так что это просто стечение обстоятельств. Да, Серхио мог бы рисковать поменьше. Обычно, когда въезжаешь третьим в ряд, есть все шансы, что место закончится», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».