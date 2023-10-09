Норрис заявил, что мог бороться за победу на Гран-при Катара

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис считает, что смог бы составить конкуренцию лидеру сезона голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл» в борьбе за победу в минувшем Гран-при Катара. Напомним, Норрис финишировал третьим и в гонке, и в спринте.

«Думаю, если быть честным с собой, я должен был бороться за две поул-позиции в прошедший уикенд и, вероятно, за две победы.

Я знаю, это громкое заявление, но считаю, что если бы всё прошло хорошо, если бы я лучше сделал свою работу и не допустил ошибки… Вот почему я так расстроен. Я понимал, что было поставлено на карту, и чего мы могли достичь. И это были победы, в субботу и воскресенье. Я чувствую, что это был уикенд, когда я упустил возможность сразиться с Максом», — приводит слова Норриса ESPN.