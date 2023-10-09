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ФИА сделала заявление после жалоб гонщиков Ф-1 на условия в Катаре

ФИА сделала заявление после жалоб гонщиков Ф-1 на условия в Катаре
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Международная автомобильная федерация (ФИА) отреагировала на жалобы гонщиков Формулы-1, ряд из которых назвал прошедший Гран-при Катара одним из тяжелейших в жизни. Причиной же стали экстремальные погодные условия.

«ФИА с обеспокоенностью отмечает, что экстремальная температура и влажность на Гран-при Катара оказали влияние на самочувствие пилотов. Не стоит ожидать от элитных спортсменов желания соревноваться в условиях, которые могут поставить под угрозу их здоровье и безопасность.

Ответственность за безопасную эксплуатацию машин всегда лежит на участниках, однако если вопрос касается вопросов инфраструктуры трасс и требований к безопасности автомобилей, ФИА примет все разумные меры для установления приемлемых условий для соревнований.
Таким образом, ФИА начала анализ ситуации в Катаре, чтобы представить рекомендацию на случай экстремальных погодных условий», — говорится в официальном сообщении.

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