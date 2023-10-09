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«Чеко должен действовать прямо сейчас». Марко усилил давление на Переса

«Чеко должен действовать прямо сейчас». Марко усилил давление на Переса
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко призвал гонщика команды Серхио Переса улучшить результаты в финальной части сезона, чтобы сохранить второе место в общем зачёте пилотов. На минувшем Гран-при Катара Перес финишировал на 10-м месте.

«Теперь его результаты становятся критически важными, когда за рулём «Макларена» находятся два таких сильных гонщика. Надеюсь, нам удастся сохранить второе место в общем зачёте. Какое-то время позиции Переса выглядели вполне комфортно, но теперь отрыв тает. Чеко должен действовать прямо сейчас», — приводит слова Марко Formula1a.uno со ссылкой на Sky Sports.

В настоящий момент в активе Переса 224 очка в общем зачёте пилотов Формулы-1. Он занимает второе место. Лидером является его товарищ по команде Макс Ферстаппен, досрочно завоевавший чемпионский титул (433 балла).

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